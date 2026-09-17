‘Mother and Child’ gekozen als kunstwerk voor Wisselsokkel Gilze

Het kunstwerk ‘Mother and Child’ van Petra Boshart is verkozen tot winnaar van de Wisselsokkel Kunst in Gilze en Rijen. Inwoners en een vakjury bepaalden de uitslag. Vanaf 16 oktober is het werk twee jaar lang te zien in ’t Mollebos in Gilze.

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Het winnende kunstwerk van Petra Boshart, genaamd ‘Mother and Child’, heeft de verkiezing voor de Wisselsokkel in Gilze en Rijen gewonnen. Drie kunstwerken waren genomineerd, waarbij inwoners van de gemeente mochten stemmen. De vakjury gaf uiteindelijk de doorslag.

Volgens de jury is het kunstwerk bijzonder door de krachtige eenvoud en de herkenbare uitstraling. Het werk toont de verbinding tussen moeder en kind en symboliseert liefde, bescherming en samenzijn. De jury roemt ook het vakmanschap van Boshart, die het werk zorgvuldig en zonder opsmuk heeft vervaardigd.

Onthulling

Op 16 oktober om één uur ’s middags zal wethouder Mariëlle Doremalen het kunstwerk onthullen. Het krijgt een prominente plek in ’t Mollebos in Gilze. De gemeente hoopt dat het werk inwoners uitnodigt om stil te staan bij de waarde van familie en zorg.

Verbinden met kunst

De verkiezing is onderdeel van het initiatief ‘Kunst in de gemeente Gilze en Rijen’. De gemeente en Cultuurplaats willen hiermee lokale kunstenaars en kunstliefhebbers samenbrengen. Kunstenaars krijgen de kans om hun werk op een belangrijke locatie in de gemeente te exposeren.

Dit jaar was het de achtste editie van Kunst in de Gemeente. Begin volgend jaar krijgen kunstenaars van tweedimensionale kunst de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een nieuwe verkiezing, de Wissellijst.