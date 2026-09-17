Gemeenteraad Vught vergadert op 24 september

De gemeenteraad van Vught vergadert donderdag 24 september om acht uur ’s avonds in het Raadhuis. Op de agenda staan zowel hamerstukken als bespreekstukken. Tijdens de bespreekstukken gaan de partijen in discussie voordat er besluiten worden genomen. De vergadering is openbaar toegankelijk en kan ook online gevolgd worden.

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De raadsvergadering vindt plaats in de Raadzaal van het Raadhuis in Vught. Het gaat om een reguliere bijeenkomst waarin verschillende onderwerpen worden behandeld. Bij de hamerstukken worden besluiten genomen zonder discussie, terwijl bij de bespreekstukken eerst een debat plaatsvindt.

Tot de hamerstukken behoren onder andere de aanwijzing van een lid voor het algemeen bestuur van WSD en RAV, de verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, en de benoeming van een lid voor de auditcommissie. Deze punten worden zonder verdere bespreking afgehandeld.

Bespreekstukken op de agenda

Bij de bespreekstukken komen uitgebreidere onderwerpen aan bod. Dit betreft onder meer de zienswijze op het beleidsplan GGD Hart voor Brabant 2027-2030, een begrotingswijziging voor het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch en het coördinatiebesluit over Buitenplaats Kraaijenberg. Ook wordt het derde addendum van de Woonvisie 2021-2025 besproken, waarin een reserve voor realisatiestimulans wordt ingesteld.

De vergadering kan rechtstreeks worden gevolgd via het raadsinformatiesysteem van Vught. De bijbehorende stukken en de conceptagenda zijn daar ook te raadplegen. Het Raadhuis in Vught is deze avond toegankelijk voor iedereen die de vergadering wil bijwonen.