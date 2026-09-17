Reno de Hondt nieuwe captain van Tilburg Trappers

Reno de Hondt is gekozen tot nieuwe captain van Tilburg Trappers. Hij volgt Max Hermens op, die na drie jaar de aanvoerdersband neerlegt. Danny Stempher en Nardo Nagtzaam worden de alternate-captains. Vrijdag start het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Herne.

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De 30-jarige Reno de Hondt neemt de rol van captain over van Max Hermens, die heeft besloten een stap terug te doen. Hermens, tot nu toe drie jaar aanvoerder van de Tilburgse ijshockeyploeg, kiest voor meer focus op zijn privé- en maatschappelijke verplichtingen. Danny Stempher en Nardo Nagtzaam staan De Hondt bij als alternate-captains, terwijl Phil Marinaccio de reserve zal zijn bij afwezigheid van een van hen.

De Hondt, die op zesjarige leeftijd begon met ijshockey, noemt zijn benoeming een grote eer. Hij treedt in de voetsporen van eerdere captains zoals Diederick Hagemeijer, Ivy van den Heuvel, Mickey Bastings en zijn directe voorganger Max Hermens. Volgens coach Danny Albrecht was de keuze voor De Hondt unaniem binnen het team.

Start nieuwe seizoen

Vrijdag staat de eerste wedstrijd van het seizoen op het programma. Tilburg Trappers reist met een compleet team af naar Herne, waar om acht uur ’s avonds de puck valt. Coach Albrecht kijkt met vertrouwen vooruit, mede dankzij het goede spel tijdens de oefenwedstrijd tegen Kölner Haie. Toch is hij nog zoekende naar de ideale samenstelling van de lijnen, vooral na het vertrek van Ties van Soest.

De tegenstander, Herner EV, lijkt een sterke start te maken dit seizoen. De komst van trainer Lenny Soccio en het behoud van sterspelers zoals Christian Kretschmann en de imports Ford en Munichiello maakt hen een serieuze test voor de Trappers.

Het nieuwe seizoen belooft spannend te worden, waarbij Reno de Hondt als kersverse captain het team leidt in zowel sportieve als organisatorische uitdagingen.