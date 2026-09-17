Willy van de Kerkhof krijgt onderscheiding voor samenwerking met Armenië

Voormalig voetballer Willy van de Kerkhof uit Helmond heeft donderdag een onderscheiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Armenië gekregen. De Armeense ambassadeur Viktor Biyagov reikte de onderscheiding uit in het Evoluon in Eindhoven tijdens de bijeenkomst De Wereld aan Tafel.

Van de Kerkhof is sinds 2021 een zogeheten honorair consul van Armenië. Een honorair consul is geen diplomaat, maar speelt wel een belangrijke rol in het internationale netwerk van Nederland. Toen hij begon, noemde hij het een 'eervolle baan'.

"Waar ik voor aangewezen ben, is het zuiden van Nederland, met name Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Zeeland. Om daar contacten te leggen tussen het bedrijfsleven, cultuur, technologie, gezondheidszorg en educatie. En om dat samen met Armenië te bewerkstelligen en dus bedrijven bij elkaar te brengen", legde hij toen uit bij Radio 1.

De afgelopen jaren heeft hij zich daarvoor ingezet en dat wordt nu beloond met de onderscheiding. Zijn inzet heeft onder meer bijgedragen aan een rechtstreekse vliegverbinding tussen Eindhoven en de Armeense hoofdstad Jerevan en aan contacten op het gebied van gezondheidszorg, voedselinfrastructuur en internationaal zakendoen.

Van de Kerkhof over PSV

Van de Kerkhof speelde van 1970 tot en met 1973 voor FC Twente en vervolgens tot 1988 voor PSV. In die periode werd hij zes keer Nederlands landskampioen. Samen met zijn tweelingbroer René maakt hij de Willy en René Podcast, waarin zij hun licht laten schijnen over PSV en de concurrentie in het betaald voetbal.