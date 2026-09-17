Laarbeek vervangt oude verlichting door energiezuinige ledlampen

In Aarle-Rixtel en Lieshout worden deze week oude straatlampen vervangen door ledverlichting. Dit maakt de openbare verlichting in Laarbeek energiezuiniger en duurzamer.

Gevonden voor jou

Laarbeek zet een volgende stap in het vervangen van verouderde openbare verlichting. Met de hulp van aannemer AK Solution worden oudere lampen en soms hele lampkappen vervangen door moderne ledverlichting. Dit type verlichting verbruikt minder energie en heeft een langere levensduur.

Werkzaamheden in de straten

Tijdens de werkzaamheden kun je monteurs en hoogwerkers in je straat zien. In de meeste gevallen blijft de lantaarnpaal staan en wordt alleen de lamp vervangen. Soms is het nodig om ook de lampkap te vernieuwen. Het werk wordt dorp voor dorp en straat voor straat uitgevoerd, waarbij deze week Aarle-Rixtel en Lieshout aan de beurt zijn.

De gemeente voert al enkele jaren vervangingen uit om de straatverlichting klaar te maken voor de toekomst. Met de nieuwe ledverlichting draagt Laarbeek bij aan een duurzamere en energiezuinigere leefomgeving.