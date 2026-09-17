Helmond-De Peel zet in op basisvaardigheden

De gemeenten in Helmond-De Peel gaan de komende jaren samen laaggeletterdheid aanpakken. Eén op de vijf inwoners heeft moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Met het Regionaal Programma Basisvaardigheden willen zij meer mensen bereiken en helpen. Vanaf 2027 wordt jaarlijks gemeten hoeveel inwoners worden geholpen en wat de aanpak oplevert.

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In Helmond-De Peel gaat het om naar schatting 39.200 inwoners tussen 16 en 75 jaar die moeite hebben met één of meer basisvaardigheden. Dat is ongeveer 20 procent van de inwoners in deze leeftijdsgroep. Van deze groep spreken 25.500 inwoners Nederlands als moedertaal, terwijl 13.700 inwoners Nederlands als tweede taal hebben. Dit probleem komt voor in alle zeven gemeenten en bij verschillende leeftijden.

Wat gaan de gemeenten doen?

De gemeenten gaan samenwerken met organisaties zoals bibliotheken, welzijnsorganisaties en lokale digiTaalnetwerken. Deze samenwerking moet het makkelijker maken om inwoners te herkennen die hulp nodig hebben en hen passend te ondersteunen. Ondersteuning bij basisvaardigheden wordt ook gekoppeld aan bestaande hulp, zoals bij armoede, schulden en gezinszaken. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan duidelijke communicatie, zodat informatie van de gemeente beter begrijpelijk is.

Extra aandacht gaat naar inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden en werk zoeken. Het betreft ongeveer 7.300 werkloze inwoners in de regio. Samen met het Regionaal Werkcentrum, UWV en Senzer kijken de gemeenten naar de beste hulp voor deze groep. Het doel is om hen zelfstandiger en met meer vertrouwen te laten deelnemen aan de samenleving.

Wat merken inwoners hiervan?

Inwoners moeten makkelijker hulp kunnen vinden bij problemen met basisvaardigheden. In de regio zijn al plekken zoals digiTaalhuizen en Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) waar zij terechtkunnen. Hier krijgen zij gratis ondersteuning bij het invullen van formulieren, het oefenen van de Nederlandse taal of het regelen van digitale zaken zoals een DigiD of toeslagen.

Door kennis en ervaringen te delen, willen de gemeenten en organisaties de hulp beter afstemmen en versterken. Met het Regionaal Programma Basisvaardigheden wordt de kans groter dat inwoners de juiste ondersteuning krijgen en makkelijker kunnen meedoen in de samenleving.