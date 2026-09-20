Alex (16) denkt altijd 15 zetten vooruit en mag naar het jeugd-WK dammen

"Dat was niet zo'n handige zet", lacht Alex Ovsyanko, nadat hij in één keer vier schijven slaat. De 16-jarige Eindhovenaar is een van de grootste damtalenten van Nederland. Hij won onlangs drie zilveren medailles op het jeugd-EK en vliegt eind volgende maand naar China voor het jeugd-WK. En het begon allemaal omdat hij te veel op zijn iPad speelde.

Toen hij zes jaar oud was, stuurde zijn moeder hem naar damles om hem van zijn tablet weg te krijgen. "Dat beviel wel en sindsdien ben ik eigenlijk niet meer gestopt met spelen", zegt Alex, terwijl hij de schijven op het dambord goed legt. Toen hij zeven was, deed hij mee aan het NK voor de jongste dammers. "Dat ging nog niet zo goed, maar een jaar later deed ik weer mee en won ik alles. Toen had ik wel door dat ik goed was." Sinds zijn zesde is Alex met damstenen in de weer. "Ik speel eigenlijk iedere dag en ben er meerdere uren mee bezig. Ik speel tegen anderen, analyseer tegenstanders en oefen met rekenstanden."

Daarmee bedoelt hij het bekijken en begrijpen van bepaalde situaties op het dambord. "Je moet dan meerdere zetten vooruit denken om te winnen. Op die manier leer je hoe je in bepaalde situaties het beste kunt spelen."

"Het komt ook voor dat een tegenstander al opgeeft als ik pas één schijf geslagen heb."

Vooruit denken is volgens Alex een belangrijk onderdeel van het spel. "Ik denk soms wel vijftien of twintig stappen vooruit", vertelt hij. "Het komt ook voor dat een tegenstander al opgeeft als ik pas een schijf geslagen heb. Dan ziet diegene meteen dat hij niet meer kan winnen."

Zwaar ingemaakt De verslaggever wil ook wel een poging wagen tegen het Eindhovense damtalent. De eerste paar beurten gaan nog wel, maar na de vierde zet kijkt Alex ineens op. "Ik denk dat je nu beter kunt opgeven", zegt hij met een grote grijns op zijn gezicht. "Ik sta al één schijf voor en als ik het nu uitspeel, win ik altijd." De verslaggever doet nog een uiterste poging, maar na iets meer dan drie minuten is het potje afgelopen. Alex heeft gewonnen.

Winnen of verliezen, het hoort er allemaal bij in het dammen. Maar vaker dan je zou denken eindigt een partij in een gelijkspel. "Toen ik tweede werd op het jeugd-EK in Tallinn, speelde ik bijna de helft van mijn partijen gelijk. Als allebei de spelers geen fout maken, is de kans groot dat geen van beiden wint."

"Als ik goed speel, zou ik misschien wel kunnen winnen."