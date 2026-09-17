Subsidie tot 3.500 euro voor isoleren in Land van Cuijk

Inwoners van Land van Cuijk kunnen vanaf 17 september subsidie aanvragen voor woningisolatie. Eigenaren-bewoners van huizen van vóór 1993 krijgen tot 3.500 euro. Dit geldt voor spouwmuren, daken, vloeren en isolerend glas.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk biedt bewoners een financiële steun om hun huizen energiezuiniger te maken. Het subsidiebedrag hangt af van welke isolatiemaatregelen worden genomen en of je het werk zelf uitvoert of uitbesteedt. Lager inkomens kunnen mogelijk extra ondersteuning krijgen.

De regeling geldt alleen voor bewoners die eigenaar zijn van een huis met een WOZ-waarde onder 477.000 euro. Het huis moet gebouwd zijn vóór 1 januari 1993 en niet goed geïsoleerd zijn. De subsidie kan gecombineerd worden met de landelijke ISDE-regeling.

Extra hulp bij verduurzamen

Naast deze isolatiesubsidie zijn er andere mogelijkheden om energie te besparen. De duurzaamheidslening biedt financiële hulp voor verduurzaming. Ook kunnen bewoners gratis advies krijgen van een energiecoach.

Meer details over de aanvraag en voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Land van Cuijk. Voor vragen kun je contact opnemen met de gemeente via e-mail of telefoon.