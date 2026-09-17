Gemeente Maashorst steunt Campus Uden met extra subsidie

De gemeente Maashorst heeft een eenmalige subsidie van maximaal 56.513 euro toegekend aan Campus Uden. Dit moet het financiële tekort van de stichting in 2026 opvangen en de toekomst van het leer- en werkplatform voor jongeren, onderwijs en ondernemers veiligstellen.

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Campus Uden is al vijf jaar een plek waar scholieren, studenten, onderwijsinstellingen en bedrijven samenwerken. Jongeren krijgen er hulp bij hun studiekeuze, stages en eerste stappen op de arbeidsmarkt. Het platform speelt een belangrijke rol in het hybride leren en werken in Maashorst, waarbij theorie en praktijk worden gecombineerd.

Het financiële tekort van Campus Uden kwam aan het licht na de komst van een nieuw bestuur eind 2025. De stichting heeft sindsdien samen met de gemeente herstelmaatregelen opgesteld, zoals het stoppen van verlieslatende activiteiten en het verlagen van kosten. Ook is gezocht naar extra inkomsten en ligt er een plan om vanaf 2027 financieel gezond te opereren zonder aanvullende subsidies.

Herstelmaatregelen in gang

De afgelopen maanden zijn er flinke stappen gezet om het tekort te verminderen. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze maatregelen kritisch gevolgd en heeft vertrouwen in de koers die het bestuur heeft ingezet. Met de eenmalige subsidie wil de gemeente het netwerk en de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en jongeren in Maashorst behouden.

Volgens wethouder Niek van Lanen is Campus Uden van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in de regio. De gemeente blijft de voortgang van de stichting nauwlettend volgen, terwijl het platform zich richt op het verbinden van jongeren met kansen in hun eigen gemeente.