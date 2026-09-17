Snellere busverbindingen in Den Bosch vanaf december

Vanaf 13 december 2026 gaan bussen in Den Bosch sneller rijden en vaker stoppen. Ook worden de transferiumbussen beter aangesloten op het netwerk.

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De nieuwe dienstregeling van Arriva zorgt voor directe verbindingen tussen wijken, dorpen, het station en de binnenstad. Zo komt er bijvoorbeeld een snelle busroute tussen het NS-station en de wijken Maaspoort, Empel en het ziekenhuis. Ook worden de Brabanthallen, de Onderwijsboulevard en bedrijventerrein De Rietvelden beter bereikbaar.

Transferiumbussen verbeteren leefbaarheid

De grote transferiumbussen zullen voortaan niet meer door de historische binnenstad rijden. In plaats daarvan stoppen ze bij meerdere haltes langs de binnenstadsring. Dit maakt het bezoek aan de binnenstad gemakkelijker en zorgt voor minder drukte in het centrum. De bussen van transferia Pettelaar en Deuteren krijgen bovendien een directe verbinding via het station.

Nieuwe haltes en overstapmogelijkheden

Vanaf vroeg in de ochtend tot laat in de avond rijden alle stadsbussen minstens twee keer per uur. De laatste ritten vertrekken tegelijkertijd vanaf het station, zodat reizigers hun overstap op de laatste trein niet missen. Voor de nieuwe dienstregeling worden ook nieuwe bushaltes geplaatst en bestaande haltes aangepast. De belangrijkste haltes worden vóór 13 december gerealiseerd, terwijl andere haltes tijdelijk een haltebord krijgen.

De provincie heeft deze week besloten dat Arriva de komende 12,5 jaar het busvervoer in Oost-Brabant blijft verzorgen. Vanaf 26 oktober is de nieuwe dienstregeling te bekijken via diverse reisplanners.