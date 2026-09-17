Eén op de vijf inwoners heeft moeite met basisvaardigheden

Zo’n twintig procent van de inwoners in Helmond-De Peel heeft moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden. De gemeenten in de regio gaan de komende jaren intensief samenwerken om deze groep beter te helpen.

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De gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren hebben afspraken gemaakt in het Regionaal Programma Basisvaardigheden Helmond-De Peel 2026-2030. Op donderdag 17 september hebben de wethouders van deze gemeenten hun handtekening onder de plannen gezet. Het doel is om inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden te bereiken en hen te ondersteunen. Vanaf 2027 wordt jaarlijks gemeten hoeveel mensen hiermee geholpen worden.

In de regio Helmond-De Peel gaat het om een grote groep: naar schatting 39.200 inwoners tussen de 16 en 75 jaar hebben moeite met één of meer basisvaardigheden. Dit komt neer op twintig procent van de inwoners in die leeftijdsgroep. Het probleem treft zowel mensen met Nederlands als moedertaal (25.500 personen) als mensen die Nederlands als tweede taal hebben (13.700 personen).

Problemen in dagelijks leven

Moeite met basisvaardigheden kan in het dagelijks leven tot problemen leiden, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of het gebruik van een computer. Ook op de werkvloer kan dit voor uitdagingen zorgen, zoals bij het begrijpen van veiligheidsinstructies of het volgen van verplichte cursussen. Het probleem komt voor in alle zeven gemeenten van Helmond-De Peel en bij verschillende leeftijden.

Wat houdt de aanpak in?

De gemeenten gaan nauwer samenwerken met organisaties die veel contact hebben met inwoners, zoals bibliotheken, welzijnsorganisaties en lokale digiTaalnetwerken. Daarnaast wordt ondersteuning bij basisvaardigheden gekoppeld aan bestaande hulp, bijvoorbeeld bij armoede, schulden of gezinszaken. Ook wordt er meer aandacht besteed aan duidelijke communicatie, zodat inwoners informatie beter begrijpen.

Voor werkzoekenden en werknemers is er extra ondersteuning via het Regionaal Werkcentrum, UWV en Senzer. Deze organisaties kijken samen welke hulp het beste past om mensen te helpen zich verder te ontwikkelen en zelfstandig mee te doen in de samenleving.

Samen sterker

Door samen te werken, delen gemeenten en organisaties hun kennis en ervaringen. Dit maakt de aanpak sterker en zorgt ervoor dat de hulp beter aansluit bij de behoeften van de inwoners. Zo hopen de gemeenten meer mensen te bereiken en hen de juiste ondersteuning te bieden.