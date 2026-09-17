FC Tilburg O11 speelt oefenwedstrijden in België

De spelers van FC Tilburg O11 hebben woensdagavond twee oefenwedstrijden gespeeld tegen KFC Arendonk Sport O12 in België. Het team ontmoette een sterkere, oudere tegenstander en paste zich snel aan nieuwe spelregels aan. Het werd een avond vol sportiviteit, ontwikkeling en plezier.

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Onder een warme nazomerzon reisde de selectie van FC Tilburg O11 woensdagavond af naar België. Daar stonden twee oefenwedstrijden tegen KFC Arendonk Sport O12 op het programma. De tegenstanders waren vaak één of twee jaar ouder, wat het voor de jonge spelers een leerzame uitdaging maakte.

De duels boden niet alleen fysieke en tactische uitdagingen, maar ook enkele nieuwe spelregels. Zo moesten de spelers wennen aan ingooien in plaats van indribbelen, zoals ze in Nederland gewend zijn. Toch liet het team zien zich snel aan te kunnen passen aan deze veranderingen.

Veel energie en mooie acties

Ondanks het leeftijdsverschil speelde FC Tilburg O11 met veel lef en energie. Het publiek genoot van fraaie combinaties en indrukwekkende individuele acties. Regelmatig werden tegenstanders met knappe passeerbewegingen uitgespeeld, wat de aanwezige supporters enthousiast maakte.

Ook voor het doel waren er hoogtepunten. De wedstrijden leverden diverse mooie doelpunten op, variërend van goed uitgespeelde teamaanvallen tot schitterende individuele prestaties. Maar boven alles stond het spelplezier centraal, iets wat beide teams de hele avond uitstraalden.

Unieke ervaring voor spelers

Voor de jonge spelers was de trip naar België meer dan alleen een sportieve uitdaging. Het was ook een bijzondere ervaring die hen nog lang zal bijblijven. Langs de lijn genoten ouders, trainers en supporters van de sportieve sfeer en het enthousiasme van de kinderen.

FC Tilburg kijkt terug op een zeer geslaagde avond. Wedstrijden tegen oudere en andere tegenstanders bieden een waardevolle kans voor ontwikkeling. Daarnaast was er volop ruimte voor plezier en het genieten van het spel. De club sprak haar dank uit aan KFC Arendonk Sport voor de gastvrije ontvangst en hoopt op een toekomstige ontmoeting.