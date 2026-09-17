Koopstromenonderzoek gestart in Noord-Brabant

De gemeente Zundert doet mee aan het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Het onderzoek brengt het koopgedrag van inwoners en bezoekers in kaart. Ook wordt gekeken naar de waardering voor winkelgebieden en horeca. Eind september ontvangen inwoners een uitnodiging om deel te nemen.

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Alle gemeenten in Noord-Brabant doen mee aan het onderzoek, dat deze week van start is gegaan. Ook inwoners uit aangrenzende gebieden in Nederland en België worden gevraagd om hun koopgedrag te delen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ipsos I&O en Movares.

Het doel van het onderzoek is om het koopgedrag en de waardering voor verschillende winkel- en horecagebieden inzichtelijk te maken. De resultaten helpen gemeenten zoals Zundert om hun dorpscentra en winkelgebieden verder te verbeteren. Het laatste Koopstromenonderzoek was in 2021.

Uitnodiging per brief

Inwoners van Zundert ontvangen eind september of begin oktober een brief met een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Het invullen kost ongeveer vijftien minuten. Deelnemers worden willekeurig geselecteerd en ook inwoners die geen uitnodiging krijgen, kunnen meedoen via de website.

Om deelname aan het onderzoek te stimuleren, worden onder de deelnemers 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot. De antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Resultaten zijn niet te herleiden naar persoonlijke gegevens.

Meer informatie beschikbaar

Meer details over het onderzoek zijn te vinden op de website van Koopstromen Noord-Brabant. Hier staat ook een korte animatie die het onderzoek uitlegt. Voor vragen kan contact worden opgenomen via e-mail.