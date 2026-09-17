Week van de Ontmoeting in Goirle: activiteiten voor iedereen

Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats in Goirle. Tijdens deze week organiseren verschillende maatschappelijke organisaties diverse activiteiten. Het doel is om mensen samen te brengen en ontmoeting centraal te stellen.

Gevonden voor jou

In Goirle staat ontmoeting centraal tijdens de Week van de Ontmoeting. Van zondag 24 september tot en met zaterdag 30 september worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Het aanbod is gevarieerd en er is voor iedereen iets te doen.

De evenementen worden opgezet door maatschappelijk betrokken organisaties. Het doel is om inwoners van Goirle en omgeving dichter bij elkaar te brengen en sociale verbindingen te versterken. Deze week biedt de kans om nieuwe mensen te leren kennen en samen leuke dingen te ondernemen.

Veelzijdig programma

Het programma omvat uiteenlopende activiteiten, van sport en spel tot culturele evenementen. Voor jong en oud is er iets te beleven. Of je nu actief wilt deelnemen of gewoon gezellig wilt samenzijn, er is genoeg keuze.

De Week van de Ontmoeting wordt jaarlijks georganiseerd en heeft als doel om eenzaamheid te verminderen en gemeenschapszin te vergroten. Het is een initiatief dat lokaal breed wordt gedragen.

Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de gemeente Goirle. Hier kun je alle activiteiten bekijken en een pdf downloaden met het volledige overzicht.