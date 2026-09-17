Geldrop-Mierlo wil basisvaardigheden verbeteren

In Geldrop-Mierlo en zes andere gemeenten in Helmond-De Peel wordt samengewerkt om inwoners met moeite in lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden beter te helpen. Naar schatting gaat het om 39.200 mensen in de regio.

Gevonden voor jou

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en Geldrop-Mierlo hebben het Regionaal Programma Basisvaardigheden Helmond-De Peel 2026-2030 opgesteld. Hiermee willen zij mensen bereiken die moeite hebben met basisvaardigheden. Dit kan het dagelijks leven ingewikkeld maken, bijvoorbeeld bij het lezen van brieven, invullen van formulieren of het regelen van geldzaken.

Om deze mensen beter en eerder te ondersteunen, werken de gemeenten samen met organisaties zoals bibliotheken, welzijnsorganisaties en werkgevers. Hulp bij basisvaardigheden wordt ook gekoppeld aan andere vormen van ondersteuning, zoals bij schulden, gezinnen en gezond ouder worden.

Focus op werkzoekenden

Bijzondere aandacht is er voor werkloze inwoners. In Helmond-De Peel hebben ongeveer 7.300 werkzoekenden moeite met basisvaardigheden. Samen met het Regionaal Werkcentrum, UWV en Senzer willen de gemeenten deze groep beter bereiken. Daarnaast wordt gewerkt aan duidelijke communicatie, zodat inwoners de informatie van hun gemeente beter begrijpen en weten waar ze hulp kunnen vinden.

Toegankelijke hulp

Om hulp laagdrempelig te maken, zijn er plekken zoals digiTaalhuizen en Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) waar inwoners gratis terechtkunnen. Hier krijgen ze ondersteuning bij bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal, het aanvragen van een DigiD of het regelen van toeslagen.

Vanaf 2027 wordt jaarlijks gekeken hoeveel inwoners zijn bereikt en wat de aanpak oplevert. Zo kan de ondersteuning steeds verder worden verbeterd.