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Weer een ongeluk op kruising in Oisterwijk

Aangepast
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Op de kruising aan de Beardijk in Oisterwijk heeft donderdagmiddag opnieuw een ongeluk plaatsgevonden. Een automobilist zag een scooterrijder over het hoofd en reed tegen de jongeman aan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Omstanders verleenden eerste hulp aan de jongeman totdat de ambulance arriveerde. Hij is ter plaatse behandeld en liep enkele schrammen op. Het is niet bekend of hij naar het ziekenhuis is gebracht.

Het is niet de eerste keer dat het misgaat op deze oversteekplaats in Oisterwijk. De kruising staat in het dorp bekend als een beruchte plek, omdat er de afgelopen jaren al meerdere ongelukken hebben plaatsgevonden. Daarom werd de kruising aangepast en zijn er extra stopborden geplaatst.

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