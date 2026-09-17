New Kids-film en FDF-voorman vreest invallen: dit gebeurde vandaag

Een nieuwe New Kids-film over carnaval en een oproep van de voorman van Farmers Defence Force aan zijn achterban om hun telefoons leeg te maken. Dit zijn de vijf verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

De makers van New Kids keren terug met de film 'Carnaval', die op 11 november in première gaat. De trailer toont hoe vier vrienden, gespeeld door Huub Smit, Tim Haars, Guido Pollemans en Roy Reymound, zich opmaken voor het carnavalsfeest wanneer een van hen plotseling ontdekt dat hij een twaalfjarige dochter heeft. Chaos en ontploffingen zijn gegarandeerd, met gastoptredens van onder meer Guus Meeuwis en Monic Hendrickx. Check de trailer hier:

Dan naar Sint Hubert, waar Mark van den Oever van Farmers Defence Force zijn achterban oproept om telefoons leeg te maken vanwege verwachte invallen. In een besloten Facebookgroep waarschuwt hij voor invallen 'i.v.m. hooibalen' en adviseert hij om te zwijgen en niet te buigen voor intimidatie. Het bericht, dat hij plaatste na de acties op Prinsjesdag waarbij onder meer hooibalen werden aangestoken en voorwerpen op het spoor werden gelegd, werd drie uur later verwijderd nadat volgers hem wezen op de strafrechtelijke consequenties.

Lees hier het hele verhaal:

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Er is ook nog rechtbanknieuws uit Breda. Kevin H. uit Dinteloord hoort woensdag een eis van negen jaar cel voor zijn rol in een reeks ontvoeringen en gijzelingen in de West-Brabantse drugswereld. Het begon in november 2024 met de ontvoering van een Chinese man die voor 1 miljoen euro aan cryptogeld werd gegijzeld, gevolgd door een conflict over gestolen drugs waarbij Kevin zijn bekende Robby naar een huis in Roosendaal lokte. De officier eist naast de celstraf ook directe hechtenis, maar de rechtbank houdt Kevin voorlopig op vrije voeten tot het pleidooi vrijdag. Hier lees je hun analyse:

Verder nog een schokkend incident bij de TU/e. De student die woensdagochtend in een volle collegezaal de nazigroet bracht, heeft diezelfde ochtend ook racistische uitlatingen gedaan in een appgroep met medestudenten. Screenshots tonen hoe hij rond tienen begon met het delen van racistische afbeeldingen over iq-verschillen en moslims, plus beelden van de terroristische aanslagen in Christchurch uit 2019. De student werd opgepakt en de gedeelde beelden maken onderdeel uit van het politieonderzoek. Lees zijn verhaal hier:

Tot slot een bijzonder arbeidsongeval in Vught. De man die woensdagmiddag negen meter naar beneden sprong na een aanval van Aziatische hoornaars ligt nog altijd in het ziekenhuis met diverse botbreuken en steken van de geelpoothoornaars. Hij was op negen meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest stuitte en werd aangevallen. Het nest is direct uit de boom gehaald en vernietigd met een speciale bevriestechniek. Lees hier het hele verhaal: