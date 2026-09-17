Militaire helikopters oefenen met buitenlandingen in Moerdijk

Twee transporthelikopters van Defensie hebben donderdagavond getraind in de gemeente Moerdijk. De oefening duurde van half zeven tot tien uur en richtte zich op het maken van een buitenlanding, een landing op een niet-militaire locatie.

Gevonden voor jou

De militaire oefening vond plaats onder leiding van het Defensie Helikopter Commando. Twee transporthelikopters, waaronder mogelijk Chinooks, voerden verschillende landingen uit op niet-militaire locaties in Moerdijk. Dit soort trainingen helpt de bemanning voorbereid te zijn op situaties waarbij reguliere landingsplaatsen niet beschikbaar zijn.

Defensie is zich ervan bewust dat de vliegbewegingen geluidsoverlast kunnen veroorzaken voor omwonenden. Mensen die hinder hebben ondervonden, kunnen dit melden via een klachtenformulier op de website van Defensie.

De oefening eindigde om tien uur donderdagavond, na meerdere uren van intensieve training. Het ministerie van Defensie benadrukt dat dergelijke oefeningen essentieel zijn voor de operationele gereedheid van het helikoptercommando.

Helikopters regelmatig in Brabant

Militaire helikopters worden vaker ingezet voor oefeningen in Brabant. De provincie biedt vanwege haar ligging en infrastructuur een geschikte locatie voor deze trainingen. Het is niet bekend of er binnenkort opnieuw een oefening in de omgeving gepland staat.

Voor wie meer informatie wil over militaire geluidsoverlast, biedt Defensie aanvullende details en een klachtenformulier op hun website.