Ongeluk op beruchte kruising in Ravenstein

Een auto en bestelbus zijn donderdagavond op elkaar gebotst in Ravenstein. Het ongeluk gebeurde bij de op- en afrit van de snelweg A50 bij de Erfsestraat.

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Door het ongeluk was de afrit tijdelijk afgesloten. Een militair die toevallig in de buurt was, heeft de politie en Rijkswaterstaat geholpen met het regelen van het verkeer.

Na de berging van de betrokken voertuigen kon de weg weer worden vrijgegeven. Voor zover bekend is er niemand bij het ongeluk gewond geraakt. Onduidelijk is wat de oorzaak is van het ongeluk.