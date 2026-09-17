Jeu de boules seizoen afgesloten in Lierop

In Lierop is de laatste uitwisseling van het jeu de boules seizoen afgesloten. Achttien teams streden fanatiek om de winst, waarna de winnaars en verliezers feestelijk werden gehuldigd.

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De laatste uitwisseling van het jeu de boules seizoen in Lierop bracht achttien teams samen voor een sportieve middag. De spelers van De Vrolijke Boel en hun gasten begonnen de dag met koffie, thee en zelfgebakken cake, waarna de wedstrijden van start gingen. Er werd met volle focus gegooid, gemeten en gerekend om de boules zo dicht mogelijk bij de juiste plek te krijgen.

Na drie wedstrijden per team was het tijd om in de tent na te praten over de hoogtepunten van de dag. Verhalen over spectaculaire worpen en onverwachte uitkomsten vlogen over tafel, terwijl iedereen wachtte op de uitslag. Uiteindelijk werden Rinie Wijnen en Willie Looijmans tot winnaars uitgeroepen. De poedelprijs ging naar Piet van de Heuvel en Riny Middendorp.

Afsluiting met lekkernijen

De feestelijke afsluiting werd compleet gemaakt met broodjes kroket en frikandel, die na zo’n sportieve middag gretig aftrek vonden. Later op de avond stond ook de laatste taak op het programma: het opruimen van de tent en het opbergen van alle materialen. Hiermee kwam een einde aan het jeu de boules seizoen.

De organisatoren bedanken alle vrijwilligers, deelnemers en buurtbewoners voor hun inzet en begrip. Ook de gemeente Someren wordt genoemd voor het verstrekken van vergunningen en De Einder voor het beschikbaar stellen van faciliteiten. De volgende uitwisselingen starten volgend seizoen, maar wie eerder zin heeft om een balletje te gooien, kan aansluiten bij de reguliere speeldagen.