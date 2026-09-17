Youtube-serie van StukTV genomineerd voor Televizier-Ring

StukTV, waar Giel de Winter uit Uden onderdeel van is, is donderdag genomineerd voor de Televizier-Ring Online-videoserie met hun Youtube-serie Opdracht.

Met de serie brengt het drietal een ode aan de opdrachten waarmee ze ooit groot zijn geworden. StukTV werd de afgelopen jaren met verschillende televisieprogramma's al meerdere keren genomineerd voor de 'echte' Gouden Televizier-Ring. De prijs wisten Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens alleen nog nooit te winnen.