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Youtube-serie van StukTV genomineerd voor Televizier-Ring

Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens van StukTV in 2021 (foto: ANP).
Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens van StukTV in 2021 (foto: ANP).

StukTV, waar Giel de Winter uit Uden onderdeel van is, is donderdag genomineerd voor de Televizier-Ring Online-videoserie met hun Youtube-serie Opdracht.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Met de serie brengt het drietal een ode aan de opdrachten waarmee ze ooit groot zijn geworden.

StukTV werd de afgelopen jaren met verschillende televisieprogramma's al meerdere keren genomineerd voor de 'echte' Gouden Televizier-Ring. De prijs wisten Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens alleen nog nooit te winnen.

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