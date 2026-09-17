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Bromfietser gewond na botsing met auto in Oosterhout

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Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Een bromfietser is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Oosterhout. Op de kruising van de Beneluxweg met de Europaweg botsten de bromfietser en auto op elkaar. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Zowel de bromfiets als de auto liep schade op. Volgens een omstander is de motorrijder na het ongeluk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of de automobilist gewond is geraakt.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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