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Motorrijder gewond na botsing met auto in Oosterhout

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Een motorrijder is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Oosterhout. Op de kruising van de Beneluxweg met de Europaweg botste de motorrijder en auto op elkaar. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Zowel de motor als de auto liep schade op. Volgens een omstander is de motorrijder na het ongeluk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of de automobilist gewond is geraakt.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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