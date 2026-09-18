Nieuwe infopanelen onthullen geschiedenis van Venbergen

Nieuwe infopanelen in Venbergen maken de geschiedenis van het watermolenlandschap bij Valkenswaard weer zichtbaar. Deze borden tonen hoe het gebied rondom de Venbergse Watermolen eruitzag en hoe de Dommel werd gebruikt in de landbouw. Het project is een samenwerking van meerdere partijen en moet erfgoed in de regio levend houden.

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Het watermolenlandschap van Venbergen, gelegen ten zuiden van Valkenswaard, heeft deze week nieuwe infopanelen gekregen. De panelen zijn geplaatst om de rijke geschiedenis van het gebied te laten herleven en bezoekers te informeren over het landschap rond de Venbergse Watermolen.

De Venbergse Watermolen, die al sinds de 13e eeuw een rol speelt in de regio, was belangrijk voor de landbouw en economie. Het landschap toont hoe de kracht van de Dommel werd benut om land te bewerken en voedsel te produceren. Met de nieuwe panelen krijgen bezoekers een beeld van hoe het gebied er vroeger uitzag en welke onderdelen daarbij een rol speelden.

Historische wandeling

Op de infopanelen wordt uitgelegd hoe verschillende plekken, zoals de Schanse van Weerde, de Boomgracht en het Molenven, met elkaar verbonden waren. Ook de vloeiweide, lokaal bekend als de Molenweide, had een belangrijke functie. De Schanse van Weerde is al eerder gereconstrueerd en toegankelijk gemaakt voor bezoekers. De officiële opening van het project staat gepland voor eind november.

Naast informatie bieden de panelen een QR-code waarmee bezoekers de exacte locaties kunnen bekijken. Dit maakt een historische wandeling mogelijk die inwoners en toeristen uitnodigt om het landschap zelf te ontdekken. De panelen dragen bij aan het behoud van verdwenen erfgoed en houden de geschiedenis van Valkenswaard levend.

Samenwerking en steun

Het project is een samenwerking tussen de gemeente Valkenswaard, Natuurgrenspark De Groote Heide, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en de Molenstichting. De financiering komt onder meer van Interreg-Vlaanderen, de Erfgoeddeal en de Regiodeal, met ondersteuning van het programma Dommelland.