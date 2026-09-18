Auto schept scooterrijder in Eindhoven, man zwaargewond naar ziekenhuis

Een scooterrijder is donderdagavond op de Antony Fokkerweg in Eindhoven zwaargewond geraakt nadat hij werd geschept door een auto.

Een automobiliste draaide vanaf de weg een terrein op, waarbij ze de scooter op het fietspad over het hoofd zag. De man op de scooter kon de auto niet meer ontwijken.

Er landde een traumahelikopter bij de plek van het ongeluk. Daarnaast werden twee ambulances en brandweer opgeroepen. De man is door een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.