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Explosie bij broodjeszaak in Geldrop, omgeving afgezet

Aangepast
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

Bij een broodjeszaak aan de Heuvel in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag rond één uur een explosie afgegaan. Daarbij raakte niemand gewond. Door de knal sprong er een ruit kapot. Er liggen veel glasscherven op straat. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het gaat om een broodjeszaak van de keten Bufkes, die vestigingen door heel Nederland heeft.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet en doet onderzoek, net als de Forensische Opsporing. Ook de brandweer werd opgeroepen omdat er na de explosie brand zou zijn ontstaan.

Team Explosieven Veiligheid (TEV) onderzoekt of er nog meer explosieven zijn.

  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
    Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

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