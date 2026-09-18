Explosie bij broodjeszaak in Geldrop, veel schade aan het pand

Bij een broodjeszaak aan de Heuvel in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag rond één uur een explosief afgegaan. Er is veel schade aan het pand, door de knal werd de hele voorgevel weggeblazen. Er raakte niemand gewond.

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Het gaat om een broodjeszaak van de keten Bufkes, die vestigingen door heel Nederland heeft.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet en doet onderzoek, net als de Forensische Opsporing. Ook de brandweer werd opgeroepen omdat er na de explosie brand zou zijn ontstaan. Team Explosieven Veiligheid (TEV) onderzoekt of er nog meer explosieven zijn.