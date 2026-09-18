Explosie bij broodjeszaak in Geldrop, veel schade aan pand

Een explosief heeft in de nacht van donderdag op vrijdag grote schade aangericht bij een broodjeszaak in Geldrop. De gevel van het pand aan de Heuvel werd rond één uur in de nacht met een harde knal weggeblazen. Er raakte niemand gewond.

Redactie Geschreven door

Het gaat om een broodjeszaak van de keten Bufkes, die vestigingen door heel Nederland heeft.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet en doet onderzoek, net als de Forensische Opsporing. Ook de brandweer werd opgeroepen omdat er na de explosie brand zou zijn ontstaan. Team Explosieven Veiligheid (TEV) onderzoekt of er nog meer explosieven zijn.