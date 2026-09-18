Explosie vernielt gevel van broodjeszaak Geldrop, eigenaresse emotioneel

Een explosief heeft in de nacht van donderdag op vrijdag grote schade aangericht bij een broodjeszaak in Geldrop. De gevel van het pand aan de Heuvel werd rond één uur in de nacht met een harde knal weggeblazen. Er raakte niemand gewond.

Het gaat om een broodjeszaak van de keten Bufkes, met vestigingen door heel Nederland. Er zou eerst een steen naar binnen zijn gegooid, gevolgd door vuurwerk.

De voorgevel liep schade op, maar is weer recht geduwd. In de loop van de ochtend worden houten platen gezaagd die voor de gesneuvelde ramen worden gezet.

Emotioneel

De eigenaresse is in de ochtend na de explosie behoorlijk emotioneel. Ze is nu twee jaar eigenaresse van de zaak in het centrum van Geldrop. Ze weet nog niet wanneer de zaak weer opengaat.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet. Samen met Forensische Opsporing is onderzoek gedaan. Ook de brandweer werd opgeroepen omdat er na de explosie brand zou zijn ontstaan. Team Explosieven Veiligheid (TEV) onderzocht of er nog meer explosieven aanwezig waren, maar dat lijkt niet het geval.