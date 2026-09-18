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Michael van Gerwen vliegt er al in de eerste ronde van de World Series uit

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Michael van Gerwen (foto: ANP).
Michael van Gerwen (foto: ANP).

Michael van Gerwen is al in de eerste ronde van de World Series of Darts Finals uitgeschakeld. De 37-jarige Nederlandse titelverdediger ging donderdagavond in de AFAS Live in Amsterdam met 6-5 onderuit tegen de Noord-Ier Daryl Gurney. 

Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

Van Gerwen miste zes matchdarts, oftewel zes kansen waarmee hij de wedstrijd had kunnen beslissen.

Vorig jaar ging het de Vlijmense darter beter af: toen versloeg hij in de finale de Engelse wereldkampioen Luke Littler met 11-7. Het was de zesde keer dat de Brabander de World Series of Darts Finals op zijn naam schreef.

Gian van Veen wist zich wel te plaatsen voor de tweede ronde. De darter uit Andel, en als vijfde geplaatste Nederlander, versloeg de Engelsman Chris Dobey met 6-2.

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