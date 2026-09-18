Geld was al overgemaakt maar nepbankmedewerker op tijd gepakt

Een man die zich voordeed als bankmedewerker is eerder deze week in Best op heterdaad aangehouden. Hij probeerde een bewoner op te lichten door bankpassen en pincodes afhandig te maken.

Zondagavond rond half elf kreeg de politie een melding dat een verdachte met een smoes bankpassen probeerde te krijgen van een inwoner van Best. Dat schijft de politie op Instagram .

De man zou waarschijnlijk nog in de buurt zijn. Agenten gingen direct op zoek en vonden de verdachte niet veel later in de buurt van het slachtoffer.

De bewoner had op dat moment al meer dan drie uur aan de telefoon gezeten met de nepbankmedewerker. Tijdens dat gesprek waren pincodes ontfutseld en was er al geld overgeboekt van de ene rekening naar een andere rekening.

De recherche heeft de afgelopen dagen verder onderzoek gedaan. De verdachte moet zich later voor de rechter verantwoorden.