Nepbankmedewerker op heterdaad aangehouden na poging tot oplichting in Best

Een man die zich voordeed als bankmedewerker is eerder deze week in Best op heterdaad aangehouden. Hij probeerde een bewoner op te lichten door bankpassen en pincodes afhandig te maken.

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Zondagavond rond 22.30 uur kreeg de politie een melding dat een verdachte met een smoes probeerde om bankpassen van een inwoner van Best te krijgen. Dat schijft de politie op Instagram. De man zou mogelijk nog in de buurt zijn. Agenten gingen direct op zoek en troffen de verdachte niet veel later aan in de omgeving van het slachtoffer.