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Nepbankmedewerker op heterdaad aangehouden na poging tot oplichting in Best
Een man die zich voordeed als bankmedewerker is eerder deze week in Best op heterdaad aangehouden. Hij probeerde een bewoner op te lichten door bankpassen en pincodes afhandig te maken.
Zondagavond rond 22.30 uur kreeg de politie een melding dat een verdachte met een smoes probeerde om bankpassen van een inwoner van Best te krijgen. Dat schijft de politie op Instagram. De man zou mogelijk nog in de buurt zijn. Agenten gingen direct op zoek en troffen de verdachte niet veel later aan in de omgeving van het slachtoffer.
De bewoner had op dat moment al meer dan drie uur telefonisch contact gehad met de nepbankmedewerker. Tijdens dat gesprek waren pincodes ontfutseld en was er al geld overgeboekt van de ene rekening naar een andere rekening.
De recherche heeft de afgelopen dagen verder onderzoek gedaan. De verdachte moet zich later voor de rechter verantwoorden.
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