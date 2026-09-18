Militaire oefening binnenkort in Vught

Defensie organiseert van 21 tot en met 24 september een militaire oefening in Vught. Militairen zullen overdag, ’s avonds en ’s nachts actief zijn op wegen, paden en vaarwegen.

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Van 21 tot en met 24 september voert Defensie een militaire oefening uit in Vught. Deze training is bedoeld als onderdeel van de opleiding van militairen en vindt zowel overdag als in de avond en nacht plaats.

Tijdens de oefening maken de militairen gebruik van bestaande infrastructuur zoals wegen, paden en vaarwegen. Dit betekent dat er mogelijk militaire voertuigen en groepen militairen zichtbaar zullen zijn in het gebied.

De oefening is gericht op het verbeteren van vaardigheden en het testen van procedures. Defensie benadrukt dat er geen gebruik zal worden gemaakt van oefenmunitie of andere middelen die overlast veroorzaken.

Omwonenden en bezoekers van Vught kunnen de komende dagen dus meer militaire activiteit verwachten, maar Defensie probeert hinder zoveel mogelijk te beperken.