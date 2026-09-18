Bladel bespreekt woningbouw en participatiebeleid

De gemeenteraad van Bladel vergadert donderdag 24 september over woningbouw en participatie. Het gaat onder meer over de herontwikkeling van Leemskuilen 4a en nieuwe participatieambities.

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Op donderdag 24 september komt de gemeenteraad van Bladel bijeen om belangrijke onderwerpen te bespreken. De vergadering begint om half acht ’s avonds in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst live volgen op de publieke tribune of digitaal via de website van de gemeente.

Een van de belangrijkste agendapunten is de herontwikkeling van Leemskuilen 4a. Het voormalige bedrijfspand van Kempencuisine staat al enige tijd leeg en de initiatiefnemer wil dit slopen om plaats te maken voor een appartementencomplex met 25 woningen. Omdat het plan meer dan elf woningen betreft, moet de gemeenteraad eerst een bindend advies geven voordat het college de vergunning kan verlenen.

Discussie over sociale woningbouw

De raadscommissie Grondgebied adviseert de gemeenteraad om aandacht te besteden aan drie specifieke punten: het gemengde karakter van het gebied, waarin wonen en ondernemen worden gecombineerd, de bouwhoogte van het complex en de verdeling van sociale woningbouw. Deze aspecten zullen naar verwachting voor discussie zorgen.

Naast de plannen voor Leemskuilen gaat de gemeenteraad ook praten over de participatieverordening en het participatiebeleid. Dit is bedoeld om inwoners beter te betrekken bij gemeentelijke besluiten. Verder staan de benoeming van een plaatsvervangend griffier en leden van de vertrouwenscommissie op de agenda.

De volledige agenda en stukken zijn te vinden via de gemeentelijke website. De vergadering is daar ook live te volgen en later terug te kijken.