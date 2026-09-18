Het iconische Zwitsal valt in Brabantse handen

Unilever heeft verzorgingsmerk Zwitsal verkocht aan Royal Sanders met het hoofdkantoor in Vlijmen. Daardoor krijgt dit merk met die herkenbare geur en kleur een Brabants tintje. Royal Sanders is bekend van merken als het Melkmeisje, Van Gils en Odorex. Hoeveel geld ervoor is betaald, is niet bekendgemaakt.

De stap past binnen een reeks van afsplitsingen waar Unilever mee bezig is. Sinds 2017 zijn veel levensmiddelenmerken in de verkoop gegaan, waaronder de Vegetarische Slager, Unox, Conimex en Becel. Ook ijsmerken als Magnum en Ben & Jerry's werden van de hand gedaan, schrijft de NOS .

Bekende geur en kleur

Unilever focust zich de laatste tijd voornamelijk op huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten, zoals Andrelon, Axe en Robijn.

Toch gaan nu ook de iconische gele flessen van Zwitsal de deur uit, dit merk valt niet meer onder Unilever. Volgens het bedrijf past dat in de ambitie 'om een eenvoudiger en sterker gefocust bedrijf' te worden.

Het Nederlandse Royal Sanders, met het hoofdkantoor in Vlijmen, richt zich volledig op persoonlijke verzorging. Naast de eerder genoemde merken vallen ook Sanicur, scheermerk Fresh Up en ProSet (haarstyling) onder het concern.

De overname van Zwitsal moet begin volgend jaar afgerond zijn.