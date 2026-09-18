Nieuwe gemeenteraadslid benoemd in Tilburg

H.M.J.M. Denissen uit Berkel-Enschot is benoemd als gemeenteraadslid van Tilburg. Dit besluit volgt na het tijdelijke ontslag van J.T.M. van den Bogaard wegens ziekte.

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De voorzitter van het centraal stembureau heeft H.M.J.M. Denissen benoemd tot lid van de gemeenteraad van Tilburg. Denissen komt in aanmerking op basis van de Kieswet, nadat J.T.M. van den Bogaard uit Tilburg per 14 september 2026 tijdelijk ontslag heeft genomen wegens ziekte.

Van den Bogaard was eerder benoemd op lijst 5: 50PLUS. Andere kandidaten uit Tilburg konden niet worden benoemd omdat zij reeds lid zijn van de raad. De benoeming van Denissen geldt tot en met 4 januari 2027.