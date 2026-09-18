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Steigervergunning verleend voor Markt in Roosendaal

Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger op Markt 79 in Roosendaal. Het besluit is op 9 september 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Op Markt 79 in Roosendaal mag een steiger worden geplaatst, zo blijkt uit de verleende vergunning. Het besluit hierover is eerder deze maand verstuurd.

De vergunning heeft registratienummer 2026AIG050115. Dit soort vergunning is nodig voor het tijdelijk plaatsen van constructies zoals een steiger.

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