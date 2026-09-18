Go Waalwijk 2026 krijgt vergunning voor evenement in centrum

Het evenement Go Waalwijk 2026 heeft een vergunning gekregen om op 27 september in het centrum van Waalwijk plaats te vinden.

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De burgemeester van Waalwijk heeft toestemming verleend voor het evenement Go Waalwijk 2026. Het vindt plaats op zondag 27 september 2026, tussen twaalf uur ’s middags en vijf uur ’s avonds. De locatie omvat het centrum van Waalwijk, inclusief de stadstuin.

Tijdens het evenement is er een ontheffing van het verbod op geluidhinder. Het besluit over de vergunning is op 15 september 2026 bekendgemaakt. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK 2026-018966.