Geluidsontheffing aangevraagd voor Orthenstraat in Den Bosch

Voor een locatie aan de Orthenstraat in Den Bosch is een incidentele ontheffing aangevraagd voor geluidsvoorschriften. Het gaat om een melding die niet kan worden betwist.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een ontheffing op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het adres waar dit van toepassing is, is Orthenstraat 2 A, 5211 SX in Den Bosch. Het kenmerknummer van de melding is 079619847026.

Volgens de regels is bezwaar maken tegen deze melding niet mogelijk.