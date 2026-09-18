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Geluidsontheffing Korte Putstraat in Den Bosch op 19 september
In Den Bosch is voor Korte Putstraat 23 een incidentele geluidsontheffing verleend. De ontheffing geldt op 19 september 2026 en heeft betrekking op geluidsoverlast.
De locatie Korte Putstraat 23 in Den Bosch heeft toestemming gekregen voor eenmalige afwijking van de geluidsregels. Dit valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De ontheffing is specifiek voor zaterdag 19 september 2026.
Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619838923. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.
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