Hinthamereinde 27: aanpassingen aan voorgevel, achtergevel en dak

Op Hinthamereinde 27 in Den Bosch zijn plannen goedgekeurd voor het aanpassen van de voorgevel, achtergevel en het dak. Het besluit is genomen op 11 september 2026 en treedt direct in werking.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft zowel bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan als technische bouwactiviteiten. Het adres van de locatie is Hinthamereinde 27, 5211 PL Den Bosch.

Het kenmerknummer van de vergunning is 079619601496. De aanpassingen aan de gevels en het dak kunnen direct worden uitgevoerd, omdat het besluit geen schorsende werking heeft.