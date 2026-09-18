Roosendaal organiseert week vol activiteiten rond dementie

Roosendaal staat van 20 tot en met 27 september in het teken van dementie. Tijdens 'Een week om niet te vergeten' worden activiteiten georganiseerd voor mensen met en zonder geheugenproblemen. Het thema van dit jaar is ‘Ik blijf meedoen’. De week wordt maandag officieel geopend met het hijsen van de Alzheimervlag.

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Van muziek en kunst tot sport en theater: in Roosendaal vinden deze week allerlei activiteiten plaats. De gemeente wil met deze week laten zien dat mensen met dementie volop kunnen blijven deelnemen aan het dagelijks leven. Het programma is geschikt voor mensen met én zonder geheugenproblemen, hun naasten en mantelzorgers.

Opening bij het HUIS van Roosendaal

De officiële aftrap is maandag 21 september om kwart voor elf bij het HUIS van Roosendaal. Wethouder Nicole Roeken en een bestuurslid van Alzheimer Nederland West-Brabant hijsen hier samen de Alzheimervlag. Daarna is er een wandeling langs plekken in Roosendaal die herinneringen oproepen. De ochtend eindigt met een gezamenlijke lunch.

Volop variatie in activiteiten

Gedurende de week zijn er activiteiten op verschillende locaties in de gemeente. Denk aan muziek, beweging, kunst en theater. De evenementen zijn toegankelijk voor iedereen en hebben als doel mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen. De gemeente werkt hiervoor samen met zorgorganisaties, welzijnspartners en vrijwilligers.

De week benadrukt wat nog wél mogelijk is voor mensen met geheugenproblemen. Wethouder Roeken vindt het belangrijk dat er aandacht blijft voor deze groep en hun omgeving. Volgens haar is het essentieel dat iedereen onderdeel kan blijven uitmaken van de samenleving.

Programma en meer informatie

Het volledige programma van 'Een week om niet te vergeten' kun je vinden op de website van de gemeente Roosendaal.