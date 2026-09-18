Flemming en Frank Lammers vullen zes keer de Ziggo Dome: '2,5 uur beuken'

Zes keer een uitverkochte Ziggo Dome, duizenden feestvierders en een flinke scheut Brabanders. Dit weekend vieren The Streamers hun vijfde editie in Amsterdam. Op het podium staan onder anderen Guus Meeuwis, Flemming en Frank Lammers.

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Voor de podcast Ni Na Lammers Luisteren nam Omroep Brabant alvast een kijkje achter de schermen. Tussen de repetities door spraken we met 'manager' Frank Lammers en zanger Flemming over het jubileumweekend. Lammers kijkt ernaar uit om met de artiesten op het podium te staan. Volgens hem wordt het een groot feest. "Met mooie liedjes, rocknummers en voor ieder wat wils. Het is altijd tweeënhalf tot drie uur lang beuken."

Zelf staat de acteur uit Mierlo ook weer op het podium. "Ik zeg altijd: ik zing als hobby, maar alleen in stadions", grapt hij. Dit weekend zingt hij onder meer mee met Baila de Gasolina van de Brabantse feestband Effe Serieus. Luister hieronder naar de nieuwste aflevering van Ni Na Lammers Luisteren of beluister de podcast via je favoriete podcastapp:

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