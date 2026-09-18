Flemming en Frank Lammers vullen zes keer de Ziggo Dome: '2,5 uur beuken'
Zes keer een uitverkochte Ziggo Dome, duizenden feestvierders en een flinke scheut Brabanders. Dit weekend vieren The Streamers hun vijfde editie in Amsterdam. Op het podium staan onder anderen Guus Meeuwis, Flemming en Frank Lammers.
Voor de podcast Ni Na Lammers Luisteren nam Omroep Brabant alvast een kijkje achter de schermen. Tussen de repetities door spraken we met 'manager' Frank Lammers en zanger Flemming over het jubileumweekend.
Lammers kijkt ernaar uit om met de artiesten op het podium te staan. Volgens hem wordt het een groot feest. "Met mooie liedjes, rocknummers en voor ieder wat wils. Het is altijd tweeënhalf tot drie uur lang beuken."
Zelf staat de acteur uit Mierlo ook weer op het podium. "Ik zeg altijd: ik zing als hobby, maar alleen in stadions", grapt hij. Dit weekend zingt hij onder meer mee met Baila de Gasolina van de Brabantse feestband Effe Serieus.
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'Echt spectaculair'
Ook Flemming staat te trappelen om op het podium te staan. Tijdens de repetities wierp hij alvast een blik in de zaal. "Het ziet er echt spectaculair uit. Je staat met z'n allen op het podium, doet nummers van elkaar en speelt grote internationale hits. Dat we zes keer de Ziggo Dome kunnen vullen, is echt te gek."
The Streamers begon ooit begon als een online concert tijdens de coronaperiode, maar is de laatste jaren een 'gewoon' concert. Achter de schermen blijkt Lammers zijn bijnaam als manager ook echt waar te maken. Flemming herinnert zich nog een speech vlak voor een eerdere show. "Frank zei: 'die mensen hebben hard gewerkt voor hun kaartje en zijn hier om even alles te vergeten. Wij maken hun avond'. Dat is me altijd bijgebleven."
Naast Frank Lammers, Guus Meeuwis en Flemming staan dit weekend onder anderen Thomas Acda, Paul de Munnik, Bizzey, Roxy Dekker, Ronnie Flex, Snelle, Claude, Nick Schilder en Simon Keizer op het podium.