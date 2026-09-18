Kenny Moerkens nieuwe wethouder Geertruidenberg

Kenny Moerkens is geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. Hij volgt Ferdi van Dongen op en maakt het college van burgemeester en wethouders weer compleet.

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Tijdens de raadsvergadering van gisterenavond in Raamsdonksveer heeft Kenny Moerkens officieel zijn nieuwe functie als wethouder aangenomen. Hiermee keert de gemeente Geertruidenberg terug naar een volledig college van burgemeester en wethouders.

Met de komst van Moerkens kan het college verder met de uitvoering van het coalitieakkoord 'Bouwen aan balans: wonen, zorg en leefbaarheid'. Het akkoord richt zich op belangrijke thema's zoals woningbouw, zorgvoorzieningen en een prettige leefomgeving.

Verdeling portefeuilles

De verdeling van de portefeuilles binnen het college van burgemeester en wethouders wordt binnenkort vastgesteld. Dit gebeurt tijdens de eerste vergadering van het vernieuwde college. Zodra de verdeling bekend is, zal de gemeente deze via haar communicatiekanalen delen.

Kenny Moerkens neemt de plek in van Ferdi van Dongen, die eerder afscheid nam als wethouder. Met zijn installatie is het college weer volledig en klaar voor de nieuwe bestuursperiode.