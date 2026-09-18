Bijeenkomst over Q-koorts en Long Covid in Sint-Oedenrode

Gemeente Meierijstad organiseert op dinsdag 13 oktober een bijeenkomst over aandoeningen met langdurige klachten, zoals Q-koorts, Long Covid en Lyme. De bijeenkomst is bedoeld voor lotgenoten en betrokkenen en vindt plaats in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.

Gevonden voor jou

De deuren van het bestuurscentrum, gelegen aan Burgemeester Wernerplein 1, gaan om 18.00 uur open. Koffie en thee staan dan klaar voor de aanwezigen. Het programma begint om 18.30 uur en wordt afgesloten om 20.00 uur. Herkenning, informatie en ontmoeting staan deze avond centraal.

Tijdens de bijeenkomst zal Cathalijne Dortmans, Q-koortsambassadeur, in gesprek gaan met wethouder Rik Compagne. Onderwerpen zijn onder andere landelijke ontwikkelingen en het PAIS-expertise centrum. PAIS staat voor Post-Acute Infectie Syndromen, een verzamelnaam voor langdurige klachten na een infectie.

Thematafels en presentatie

Karin Popken, kwaliteitsmedewerker Geldzorgen, verzorgt een korte presentatie over financiële problemen door langdurige uitval. Er is ruimte voor vragen en interactie. Daarnaast kunnen deelnemers plaatsnemen aan thematafels om ervaringen te delen en vragen te stellen. Onderwerpen zijn onder meer gemeentelijke ondersteuning, de Wmo en nieuwe ontwikkelingen rondom PAIS.

De avond wordt afgesloten met een informele borrel, waar bezoekers de gelegenheid krijgen om na te praten. Voor wie niet fysiek aanwezig kan zijn, is het plenaire deel van de bijeenkomst ook via een livestream te volgen.