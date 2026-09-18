Van Rooi Meat mag bakoven plaatsen in Helmond

Van Rooi Meat heeft toestemming gekregen om een bakoven te plaatsen aan de Roggedijk 4 in Helmond. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

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Het bedrijf, actief in de voedingsmiddelenindustrie, had de vergunning op 15 november 2025 aangevraagd. De stukken en het besluit zijn tot zes weken na de bekendmaking in te zien bij de gemeente Helmond.

Belanghebbenden kunnen tot en met 29 oktober 2026 beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant. Het besluit is al van kracht vanaf de dag na publicatie.