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Stortbordes wordt verwijderd in Oss
In Oss is een melding gedaan voor het verwijderen van een stortbordes aan de Singel 1940-1945.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 8 september 2026 een melding ontvangen voor het beëindigen van een milieubelastende activiteit. Het gaat om het verwijderen van een stortbordes op de locatie Singel 1940-1945, 5348 PV, nummer 300.
Deze melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/514036. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.
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