Huijbregts Infra wil percelen ophogen in Vessem

Huijbregts Infra heeft bij de gemeente Eersel een melding gedaan om grond toe te passen op percelen aan de Kuilenhurk in Vessem.

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De melding is op 10 september 2026 ingediend en betreft het ophogen van twee kadastrale percelen in Vessem. Het gaat om percelen met nummers VSM01-K-322 en VSM01-K-323. De activiteit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), wat betekent dat het een kennisgeving is zonder bezwaarprocedure.

Het project wordt uitgevoerd door Huijbregts Infra B.V., een bedrijf dat zich richt op infrastructurele werkzaamheden. De melding heeft het DSO-verzoeknummer 2026091001630 en is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-014435.