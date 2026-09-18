Bodemvervuiling met zink en lood aangepakt in Eersel

Bij Boevenheuvel 14 in Eersel heeft Van de Beeten B.V. een melding gedaan om de bodem te saneren. Het gaat om vervuiling met zink en lood.

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De gemeente Eersel heeft op 27 augustus een melding ontvangen van Van de Beeten B.V. over het saneren van bodemvervuiling. Het bedrijf wil op de locatie aan Boevenheuvel 14 de verontreiniging met zink en lood verwijderen.

Naast het saneren van de bodem gaat het ook om het graven in grond met een kwaliteit die boven de interventiewaarde ligt. Dit betekent dat de vervuiling een risico vormt voor het milieu en mogelijk voor de gezondheid.

De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is een verplichte kennisgeving die geen bezwaarprocedure mogelijk maakt.