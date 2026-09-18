Gevelwijziging Molenstraat Zundert krijgt vergunning

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de gevel van een pand aan de Molenstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten op locatie Molenstraat 18 in Zundert. Het besluit, met zaaknummer 0879ZV202600839, werd op 15 september 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders.

Met deze vergunning mogen er wijzigingen aan de gevel worden uitgevoerd. Het besluit heeft betrekking op bouwactiviteiten binnen het omgevingsplan.